Komisja ds. Przestępczości i Korupcji Queensland (CCC) w Australii określiła jako „zbiorową porażkę” decyzję policji stanowej o wydaniu 116 mln dolarów na dzierżawę budynku na przedmieściu Brisbane, Stones Corner, z którego formacja nigdy nie skorzystała. Poinformował o tym ABC News.

Dzierżawa droższa niż zakup

Policja Queensland zawarła warunkową umowę dzierżawy obiektu za około 500 tys. dolarów miesięcznie, dążąc do konsolidacji biur w Brisbane. Później budynek uznano za nieodpowiedni dla potrzeb formacji.

W raporcie CCC wskazano, że policja w trakcie całego procesu nie rozważała zakupu nieruchomości, choć koszt dzierżawy przez 15 lat „znacznie przewyższał” cenę zakupu. Komisja ustaliła również, że nie przeprowadzono konkurencyjnego postępowania ani niezależnej oceny tego, czy warunki umowy były właściwe, uzasadnione i zapewniały odpowiednią relację ceny do jakości.

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Kontrole po podjęciu zobowiązania

Dochodzenie rozpoczęto po skardze byłego komisarza policji Steve’a Gollschewskiego, złożonej w listopadzie 2024 roku. Skarga dotyczyła procedury zamówienia oraz braku odpowiedniej weryfikacji przed zawarciem umowy.

CCC nie stwierdziła nieuczciwości, niewłaściwych powiązań ani osobistych korzyści. Jednocześnie komisja uznała, że na każdym etapie utracono możliwości zatrzymania transakcji. Według jej ustaleń weryfikację oraz konsultację prawną przeprowadzono dopiero po podjęciu zobowiązań.

Policja poniosła również koszty przekraczające przewidziany budżet bez zgody rządu, a jej późniejszy wniosek o finansowanie został odrzucony. CCC przekazała policji dziewięć zaleceń, w tym dotyczących przeglądu procedur dzierżawy i przygotowania planu usunięcia systemowych problemów kultury organizacyjnej. Komisja osobno zaleciła rządowi Queensland dokonanie przeglądu polityki zakwaterowania instytucji publicznych.

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