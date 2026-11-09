Komitet Beludżystanu zaniepokojony wydatkami 12,11 mld rupii — Dawn

W Kwecie w Pakistanie Komisja Rachunków Publicznych Zgromadzenia Beludżystanu wyraziła poważne zaniepokojenie wydatkami departamentu komunikacji i robót prowincji w wysokości ponad 12,11 mld rupii pakistańskich w roku finansowym 2023–2024. W audycie wydatki te oznaczono jako nieprawidłowe, informuje Dawn.

Sprawę rozpatrzono na posiedzeniu pod przewodnictwem członka zgromadzenia prowincjonalnego Asghara Alego Tareena. Członkowie komisji przeanalizowali raport audytowy za rok finansowy 2023–2024 i zażądali od urzędników wyjaśnień dotyczących skali tych wydatków.

Niewykorzystane środki budżetowe

Komisja przeanalizowała również wyniki finansowe departamentu za lata 2022–2023. Z ponad 44,42 mld rupii przyznanych środków około 3,24 mld rupii nie wykorzystano, a środki te zostały odpisane po zakończeniu roku finansowego.

Członkowie komisji zakwestionowali niewykorzystanie pieniędzy, wskazując, że powinny one zostać w odpowiednim czasie zwrócone, aby można było przeznaczyć je na inne niezbędne projekty rozwojowe. Wyrazili także zaniepokojenie powoływaniem dyrektorów projektów dla programów rozwojowych, choć właściwe departamenty rządowe mogły już wykonywać takie zadania. Komisja zażądała informacji o służbowych samochodach, wynagrodzeniach i wydatkach administracyjnych.

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Specjalne audyty i odzyskanie środków

Komisja zarządziła przeprowadzenie specjalnych audytów projektów w Nasirabadzie, Nushki, Zhobie i innych okręgach, w tym Programu Zaopatrzenia w Wodę Równiny Kacchi oraz Projektu Rozwoju Źródeł Utrzymania i Przedsiębiorczości w Beludżystanie.

Podczas analizy płatności dla wykonawców komisja wykryła nadpłaty w wysokości 90,34 mln rupii w różnych jednostkach budowlanych za lata 2021–2022. Według audytu wynikały one z błędów w obliczeniach i stosowania nieuzgodnionych stawek; komisja nakazała odzyskanie całej kwoty.

Kolejną nieprawidłowość na kwotę 40,41 mln rupii powiązano z zapłatą za prace budowlane w zakresie przekraczającym przewidziany w dokumentach PC-I, kosztorysach i umowach. Urzędnikom polecono zapewnić pełne odzyskanie tej kwoty w ciągu 10 dni. Pozostałe uwagi audytowe odroczono do posiedzenia 30 listopada.

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