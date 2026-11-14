Komitet ds. sytuacji nadzwyczajnych Dar-Hamar oświadczył, że bojownicy paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) od czwartku zabili 10 nieuzbrojonych cywilów w mieście An-Nuhud w sudańskim stanie Kordofan Zachodni. Według Anadolu Agency, An-Nuhud jest drugim co do wielkości miastem stanu.

Oświadczenie lokalnego komitetu

Komitet poinformował o pogorszeniu sytuacji bezpieczeństwa w różnych częściach miasta. Według komitetu bojownicy RSF, przemieszczający się na motocyklach, przeprowadzali ataki w kilku dzielnicach An-Nuhud.

Komitet poinformował także o całkowitym przerwaniu łączności w mieście, w tym o utracie dostępu do usługi Starlink. Według jego danych bojownicy RSF nadal plądrują sklepy, przeprowadzają naloty na domy i zastraszają mieszkańców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walki w Kordofanie

RSF kontrolują An-Nuhud, główne miasto obszaru Dar-Hamar, od maja 2025 roku. Po informacji komitetu nie było komentarza ze strony ugrupowania.

Dzień wcześniej sudańscy urzędnicy oświadczyli, że armia i sprzymierzone z nią siły przejęły kontrolę nad miastem Al-Huway, położonym około 100 kilometrów od An-Nuhud, po walkach z RSF. 7 listopada źródła wojskowe poinformowały Anadolu Agency, że armia przejęła kontrolę nad Ayal-Bahit na północny zachód od Al-Huway.

Walki między sudańską armią a RSF nasiliły się w Kordofanie Północnym, Zachodnim i Południowym od 25 października ubiegłego roku. Wojna w Sudanie, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku, pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar i zmusiła niemal 13 milionów ludzi do opuszczenia domów, według szacunków ONZ.

Czytaj nas na