Komitet Dumy Państwowej Rosji — państwa-agresora — do spraw ustawodawstwa karnego i administracyjnego zalecił przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o grzywnach za rozpowszechnianie materiałów, które dyskredytują tradycyjne wartości duchowe i moralne lub propagują rezygnację z nich. Poinformowała o tym Meduza. Komitet przyjął rekomendację 9 listopada, a data pierwszego czytania projektu nie została określona w momencie publikacji.

Jakie grzywny proponują

Osoby fizyczne planuje się karać grzywną od 5 tys. do 10 tys. rubli za rozpowszechnianie takich materiałów, a za ponowne naruszenie — do 150 tys. rubli. Dla urzędników grzywny wyniosą od 50 tys. do 100 tys. rubli, a za ponowne naruszenie — do 400 tys. rubli. Osobom prawnym mogą grozić kary od 500 tys. do 700 tys. rubli, a za ponowne naruszenie — do 3 mln rubli.

Osobne sankcje proponuje się wprowadzić za niewykonanie wymogów Roskomnadzoru dotyczących usunięcia materiałów. Dla osób fizycznych grzywny wyniosą od 10 tys. do 20 tys. rubli, dla urzędników — od 100 tys. do 200 tys. rubli, a dla osób prawnych — od 700 tys. do 1 mln rubli. Za ponowne naruszenia przewidziano grzywny od 200 tys. do 300 tys. rubli dla osób fizycznych, od 600 tys. do 800 tys. rubli dla urzędników oraz od 3 mln do 5 mln rubli dla osób prawnych.

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Kto będzie rozpatrywać sprawy

Sprawy administracyjne dotyczące rozpowszechniania odpowiednich materiałów ma wszczynać Ministerstwo Kultury Rosji, a sprawy o niewykonanie wymogów dotyczących ich usunięcia — Roskomnadzor. Odpowiedzialność nie będzie stosowana, jeżeli właściciel serwisu usunie utwór uznany za dyskredytujący tradycyjne wartości w ciągu 24 godzin od anulowania świadectwa dopuszczenia do rozpowszechniania.

Współautor projektu ustawy, deputowany Dumy Państwowej Siergiej Bojarski, oświadczył, że określenie „osoby fizyczne” w dokumencie dotyczy właścicieli sieci społecznościowych, a nie ich użytkowników. Wykaz tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych znajduje się w dekrecie prezydenta Rosji, podpisanym w listopadzie 2022 roku. Zalicza się do nich między innymi życie, godność, prawa i wolności człowieka, patriotyzm, silną rodzinę, humanizm, miłosierdzie, sprawiedliwość, pamięć historyczną oraz jedność narodów Rosji.

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