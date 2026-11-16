Parlamentarna komisja praw człowieka na Cyprze zatwierdziła projekt ustawy dotyczący udziału pełnomocniczki ds. równości płci w krajowym organie koordynacyjnym ds. zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Rozszerzenie składu organu

Uzgodniona poprawka przewiduje rozszerzenie składu organu koordynacyjnego. Ma do niego wejść obecna pełnomocniczka ds. równości płci Josie Christodoulou jako nieodpłatna członkini.

Przewodniczący komisji i deputowany partii Akel Christos Christofides oświadczył, że okres udziału pełnomocniczki w organie będzie powiązany z okresem jej kadencji na stanowisku.

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Przygotowanie szerszych zmian legislacyjnych

Rzecznik ministerstwa sprawiedliwości potwierdził, że minister Costas Fytiris zgodził się z propozycją. Jak poinformował, resort przygotowuje projekt ustawy dotyczący rewizji szeregu przepisów w ramach szerszego dostosowania do europejskiego ustawodawstwa w sprawie zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej.

W ministerstwie przekazano, że zmiany są przygotowywane w około 12 aktach prawnych. Christofides zaznaczył, że proponowaną ustawę warto procedować oddzielnie, aby zmiana mogła zostać wdrożona od razu, bez oczekiwania na przedłożenie parlamentowi szerszego pakietu poprawek w pierwszej połowie 2027 roku.

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