W Izraelu komitet organizacyjny Knesetu zarekomendował powołanie przewodniczącego partii Nasz Dom Izrael, posła Awigdora Libermana, na przewodniczącego tymczasowej Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony nowej kadencji parlamentu. Decyzję poparło 13 posłów, dziewięciu zagłosowało przeciw, podaje Jerusalem Post.

Tymczasowa komisja złożona z 17 posłów

Komisja ma składać się z 17 członków. Wśród wymienionych w decyzji przedstawicieli jest czworo posłów Likudu: Boaz Bismuth, Jaakow Bardugo, Ofir Kac i Elisza Madan. Frakcję Beyachad będą reprezentować Ram Ben-Barak i Keren Turner, Demokratów — Jair Golan, partię Ra'am — Joaw Segalowicz, a partię Nasz Dom Izrael — Awigdor Liberman.

Na liście znaleźli się także Limor Son Har-Melech z Otzma Yehudit, Eljakim Stark ze Zjednoczonego Judaizmu Tory, Jinnon Azulaj z Szas oraz Simcha Rotman z Partii Religijnego Syjonizmu.

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Zgodnie z prawem w nowym Knesecie nie ma obecnie lidera opozycji, dlatego premier Binjamin Netanjahu nie jest zobowiązany do prowadzenia regularnych briefingów bezpieczeństwa dla przedstawicieli opozycji. Jeśli Liberman zostanie powołany na przewodniczącego tymczasowej komisji branżowej, oczekuje się, że będzie miał bezpośredni kontakt z premierem w sprawach bezpieczeństwa i dyplomacji.

Apel Eisenkota do premiera

Jednocześnie przewodniczący partii Jaszar, poseł Gadi Eisenkot, zwrócił się do Netanjahu z apelem o zachowanie powściągliwości i ostrożności przy podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa i państwa w przejściowym okresie politycznym. Wezwał do niewprowadzania środków, które nie są pilne, oraz do powstrzymania się od decyzji, które jego zdaniem mogłyby podważyć zaufanie społeczne do instytucji państwowych.

W liście Eisenkot oświadczył, że Netanjahu stoi na czele rządu, który nie ma już zaufania Knesetu, a jego dalsze pozostawanie na stanowisku popiera 46 posłów. Wyraził również zaniepokojenie doniesieniami o możliwym uwzględnianiu zewnętrznych względów w kwestiach bezpieczeństwa i ostrzegł przed sytuacją, w której szefowie służb bezpieczeństwa musieliby rozstrzygać dylematy konstytucyjne z powodu decyzji politycznych.

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