5 listopada Wspólna Komisja Budżetowa Kongresu Chile przekazała do Izby Deputowanych pozycję budżetową Ministerstwa Nauki na 2027 rok z negatywną opinią. Wcześniej, 21 października, została ona odrzucona przez podkomisję budżetową.

Jak informuje The Rio Times, wspólna komisja, w której skład wchodzą senatorowie i deputowani, nie przeprowadziła ponownego głosowania nad finansowaniem Ministerstwa Nauki. Rząd nie przedstawił poprawek do tej części projektu budżetu, dlatego przekazano ją do dalszego rozpatrzenia z negatywną opinią.

Rozpatrzenie innych pozycji budżetowych

Tego samego dnia komisja zatwierdziła pozycje budżetowe ministerstw zdrowia, obrony, spraw zagranicznych, gospodarki oraz ziem państwowych. Pozycja Ministerstwa Finansów została poparta jednogłośnie — 26 głosami do zera.

Jednocześnie w odrębnym głosowaniu odrzucono część dotyczącą Służby Celnej w budżecie Ministerstwa Finansów. Program podstawowej opieki zdrowotnej, finansowany przez państwowego ubezpieczyciela zdrowotnego Fonasa, uzyskał po 12 głosów „za” i „przeciw” i również nie został zatwierdzony.

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Parametry budżetu i dalsza procedura

Chilijska Dyrekcja Budżetowa Dipres zaplanowała wydatki na 2027 rok na poziomie 91,2 bln chilijskich pesos, czyli około 93 mld dolarów. To o 1,5% więcej w ujęciu realnym niż oczekiwane wydatki w 2026 roku.

Rząd założył również deficyt strukturalny na poziomie 1,8% PKB. Dla 2026 roku wskaźnik docelowy wynosił 2,6% PKB, podczas gdy Dipres szacuje go na 2,3%.

Następnie projekt ustawy budżetowej rozpatrzy Izba Deputowanych, po czym trafi on do Senatu. Dokument złożono w Kongresie 30 września, a parlament ma 60 dni na jego uchwalenie.

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