Komitet przy izraelskim Ministerstwie Zdrowia przedstawił rekomendacje dotyczące reformy systemu opieki zdrowotnej dla kobiet. Przewidują one odejście od odrębnych rozwiązań skupionych głównie na ciąży, porodzie i ginekologii na rzecz polityki obejmującej potrzeby kobiet na wszystkich etapach życia. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Komitetowi przewodniczyła Mali Kusha, a nad rekomendacjami pracowało osiem grup ekspertów. Ich podejście opiera się na badaniach dotyczących wpływu różnic biologicznych, płciowych, społecznych i kulturowych na profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz wyniki opieki medycznej.

Wczesna diagnostyka i endometrioza

W przypadku dzieci, nastolatek i młodych kobiet komitet zalecił wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania problemów ze zdrowiem psychicznym, zaburzeń odżywiania, anemii i endometriozy. Zaproponowano również rozwijanie proaktywnych usług medycznych.

Według badania organizacji Endo Israel średnie opóźnienie w diagnozowaniu endometriozy w Izraelu wynosi 11,2 roku. Od pojawienia się objawów do pierwszego kontaktu z pracownikiem ochrony zdrowia mija średnio 4,6 roku, a następnie do postawienia diagnozy kolejne 6,6 roku.

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W badaniu obejmującym prawie 2 tys. kobiet i dziewcząt ze zdiagnozowaną endometriozą połowa zgłosiła jednoczesne występowanie od 11 do 15 objawów ze strony różnych układów organizmu. Wśród nich były ból menstruacyjny, zmęczenie i wyczerpanie, problemy trawienne, wzdęcia oraz ból podczas lub po stosunku seksualnym.

Badanie ankietowe prawie 900 kobiet ze zdiagnozowaną endometriozą wykazało, że przed postawieniem diagnozy pacjentki często kierowano do gastroenterologów, ortopedów, urologów i psychiatrów. Według danych Endo Israel niemal 64% respondentek uważało, że system opieki zdrowotnej nie ma dla nich rozwiązania.

Opieka w dorosłości i starszym wieku

Komitet zalecił również zapewnienie ciągłych usług w zakresie zdrowia psychicznego w dorosłości, dostosowanych do traumy, przemocy, ciąży i porodu, zmian hormonalnych oraz społecznych czynników ryzyka. Osobno zaproponowano włączenie opieki w okresie menopauzy do standardowego systemu usług: zwiększanie świadomości, szkolenie pracowników ochrony zdrowia oraz poprawę dostępu do diagnostyki i leczenia.

W odniesieniu do starszych kobiet rekomendacje obejmują profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób przewlekłych, a także zdrowie układu sercowo-naczyniowego, stan kości, funkcje poznawcze, ból i sprawność fizyczną. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że analizuje propozycje komitetu podczas przygotowywania wieloletniego planu działania.

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