Komisja Budżetowa Bundestagu zakończyła wprowadzanie zmian do projektu federalnego budżetu Niemiec na 2027 rok o wartości około 560,9 mld euro. Jednocześnie kierownictwo rządu nadal szuka około 5 mld euro na obniżenie podatku od energii elektrycznej, informuje Tagesschau.

Środki na obniżenie podatku

Podczas tak zwanego posiedzenia poświęconego dopracowaniu budżetu deputowani wprowadzali ostatnie zmiany do projektu budżetu. Tym razem uwaga skupiała się na pytaniu, czy uda się znaleźć środki na realizację obietnicy kanclerza dotyczącej obniżenia podatku od energii elektrycznej.

Według serwisu znalezienie miliardów euro bezpośrednio podczas nocnego posiedzenia było mało prawdopodobne: uczestnicy mogli przesuwać głównie kwoty liczone w milionach. Po pracach komisji pozostało pytanie, dlaczego w największym budżecie w historii Niemiec nie udało się znaleźć mniej niż 1% całkowitej kwoty, czyli około 5 mld euro, na tę inicjatywę podatkową.

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Niezadowolenie we frakcji CDU/CSU

Kwestia obniżenia podatku wywołała niezadowolenie we frakcji CDU/CSU. Jej przedstawiciele byli niezadowoleni ze wstępnych rezultatów negocjacji budżetowych i liczyli na więcej decyzji w sprawie projektów popieranych przez sojusz. W nieformalnych rozmowach pojawiały się również przypuszczenia, że część deputowanych może nie poprzeć federalnego budżetu jako całości.

Kierownictwo rządu planuje omówić możliwe rozwiązania przed posiedzeniem komitetu koalicyjnego, zaplanowanym na przyszły wtorek. Polityk CDU Paul Ziemiak powiedział na antenie ARD, że jest przekonany o możliwości wykonania pierwszego kroku w kierunku obniżenia podatku, jeśli wszystkie strony tego zechcą. Nazwał się również ostrożnym optymistą.

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