Komitet Praw Człowieka ONZ oświadczył, że ludzie nie potrzebują zezwolenia ani uznania ze strony państwa, aby utworzyć stowarzyszenie lub do niego przystąpić. Nowe zalecenia przedstawiono w Komentarzu ogólnym nr 38 dotyczącym interpretacji artykułu 22 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, który gwarantuje wolność zrzeszania się, poinformował UN News.

Zarejestrowane i nieformalne stowarzyszenia

Komitet podkreślił, że wybór, czy tworzyć lub przystępować do zarejestrowanych albo nieformalnych stowarzyszeń, należy wyłącznie do samych ludzi. Sam fakt członkostwa w niezarejestrowanym stowarzyszeniu nie może stanowić podstawy do ścigania karnego ani ukarania.

Wolność zrzeszania się umożliwia ludziom dobrowolne łączenie się, w tym w miejscu pracy, w celu osiągania wspólnych celów. Komitet nazwał to prawo jednym z fundamentów demokracji oraz warunkiem korzystania z innych praw. Jednocześnie zaznaczył, że ataki na to prawo i jego naruszanie wskazują na szerszy atak na prawa człowieka, praworządność i demokrację.

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Ochrona sprzeciwu i współpracy międzynarodowej

Prawo do wolności zrzeszania się obejmuje również idee i działania, które mogą być uznawane za kontrowersyjne, będące przejawami sprzeciwu lub naruszające ustalony porządek. Dotyczy to w szczególności pokojowych zbiorowych aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Komitet ostrzegł przed nadużywaniem przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego, w tym niejasnych norm wymierzonych w tak zwane organizacje ekstremistyczne lub niepożądane. Stowarzyszenia mają prawo poszukiwać, otrzymywać i wykorzystywać finansowanie, w tym zagraniczne, a także współpracować na szczeblu międzynarodowym bez ryzyka otrzymania etykiety „zagranicznego agenta”, podobnej etykiety lub uznania za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Ograniczenia wolności zrzeszania się są możliwe wyłącznie jako wyjątek: muszą mieć jasną podstawę prawną, realizować uzasadniony cel oraz być konieczne i proporcjonalne. Według stanowiska komitetu przymusowe zawieszenie działalności lub rozwiązanie stowarzyszenia może być stosowane jedynie jako środek ostateczny i musi być objęte gwarancjami sądowymi.

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