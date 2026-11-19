Komitet Praw Człowieka ONZ ostrzegł przed nadużywaniem ustawodawstwa antyterrorystycznego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego w związku z oczekiwanym orzeczeniem Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii w sprawie legalności zakazu działalności Palestine Action. Poinformował o tym The Guardian.

Zalecenia komitetu ONZ

W pierwszych kompleksowych zaleceniach dotyczących wolności zrzeszania się komitet skrytykował niejasno sformułowane przepisy wymierzone w „ekstremizm” lub „niepożądane” organizacje. Dokument nie zawiera bezpośredniej wzmianki o Palestine Action.

Wiceprzewodnicząca komitetu Elen Tighrouja oświadczyła, że decyzja o przygotowaniu zaleceń była spowodowana wydarzeniami, między innymi w Wielkiej Brytanii, Korei Północnej, Rosji, Chinach i Izraelu. Jak stwierdziła, bezpieczeństwo narodowe i walka z terroryzmem mogą stanowić uzasadnione podstawy ograniczenia wolności zrzeszania się, jednak cele te są często niejasno definiowane w ustawodawstwie krajowym i wykorzystywane do kryminalizacji stowarzyszeń.

Wśród osób, których może to dotyczyć, wymieniła aktywistów klimatycznych, ruchy dziecięce i młodzieżowe, obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz związkowców. W zaleceniach wskazano także, że ochrona praw człowieka, zgłaszanie ich naruszeń lub domaganie się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności same w sobie nie mogą być uznawane za zagrożenie lub naruszenie porządku publicznego.

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Zaskarżenie zakazu Palestine Action

Ubiegłoroczna decyzja o zakazie działalności Palestine Action była krytykowana przez grupy praw człowieka, polityków o różnych poglądach, byłego dyrektora służby oskarżenia publicznego oraz byłego szefa służby bezpieczeństwa. Palestine Action stała się pierwszą grupą bezpośredniego działania zakazaną na mocy brytyjskiej ustawy o terroryzmie, obok takich ugrupowań jak Al-Kaida i Boko Haram.

Na początku tego miesiąca Sąd Najwyższy rozpatrzył odwołanie od zakazu, a na decyzję w tej sprawie nadal się oczekuje. W pozwie twierdzi się, że zakaz w nieproporcjonalny sposób ingeruje w prawa do wolności słowa i protestu.

Współzałożycielka Palestine Action Huda Ammori, która wniosła pozew, oświadczyła, że rząd wykorzystuje oznaczenie terrorystyczne do tłumienia politycznego sprzeciwu. Powiedziała również, że jeśli brytyjskie sądy odmówią uchylenia zakazu, zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

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