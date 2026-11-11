Komitet Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA przygotowuje wezwanie dla dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga, jeśli nie odpowie on na prośbę o udział w zamkniętym wspólnym briefingu. Informuje o tym TechCrunch, powołując się na Bloomberga i dwóch republikanów w Izbie Reprezentantów.

Wniosek komitetów

Tydzień wcześniej republikanie Brian Mast, John Moolenaar i Rick Crawford wysłali do Huanga list z prośbą o udział we wspólnym zamkniętym briefingu ich komitetów. Chcą zadać pytania dotyczące jego relacji z Alice Huang, menedżerką najwyższego szczebla w Megaspeed, która w materiale została nazwana prawdopodobną chińską szpieżką.

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Termin odpowiedzi

Przewodniczący komitetu Izby Reprezentantów ds. Chin John Moolenaar powiedział w środę na antenie Fox Business, że Huang musi odpowiedzieć na wniosek do końca dnia. Według Moolenaara, jeśli szef Nvidii nie zgodzi się na briefing, prawdopodobnie zostanie mu doręczone wezwanie.

Brian Mast, który przewodniczy Komitetowi Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, poinformował tego samego dnia, że jego komitet przygotowuje wezwanie na wypadek braku odpowiedzi od Huanga. Nvidia nie udzieliła TechCrunch komentarza do czasu publikacji.

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