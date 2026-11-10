Komitet Izby Reprezentantów USA ds. Nadzoru i Reformy Rządu opublikował krytyczny raport dotyczący działań rządu federalnego podczas śledztw w sprawie Jeffreya Epsteina i jego wspólniczki Ghislaine Maxwell. Jak podaje CNBC, komitet wezwał Departament Sprawiedliwości USA do przesłuchania lub ponownego przesłuchania kluczowych świadków posiadających informacje o handlu przez Epsteina młodymi kobietami i dziewczętami w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Wymagania wobec Departamentu Sprawiedliwości

Raport zawiera również wezwanie do dokładniejszego zbadania twierdzeń o możliwej działalności przestępczej osób powiązanych z Epsteinem. Osobno komitet zaproponował zapewnienie poszkodowanym dostępu do ich materiałów bez redakcji.

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Przewodniczący komitetu, republikanin z Kentucky James Comer, oświadczył, że rząd federalny od dziesięcioleci nie spełniał oczekiwań ofiar przestępstw Epsteina i Maxwell.

Propozycja dla Kongresu

Komitet wezwał również Kongres do przyjęcia projektu ustawy zainicjowanego przez Comera. Inicjatywa ma pozwolić ofiarom przemocy seksualnej swobodnie opowiadać o swoich doświadczeniach, nawet jeśli podpisały umowy o zachowaniu poufności.

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