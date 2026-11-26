W USA Komisja Usług Finansowych Izby Reprezentantów przekazała do rozpatrzenia przez całą izbę projekt ustawy, który ma umocować Strategiczne Rezerwy Bitcoina na poziomie ustawowym. Dokument zakazuje rządowi federalnemu sprzedaży, wymiany, wystawiania na aukcję, obciążania zastawem lub innego zbywania bitcoinów z rezerwy przez co najmniej 20 lat, informuje CoinDesk.

Co przewiduje projekt ustawy

Projekt ustawy H.R. 8957 nosi nazwę American Reserve Modernization Act of 2026. Został przedstawiony 21 maja przez republikanina z Alaski Nicka Begicha i demokratę Jareda Goldena.

W przypadku przyjęcia dokumentu sekretarz skarbu USA będzie musiał w ciągu 180 dni utworzyć Strategiczne Rezerwy Bitcoina, a także odrębny zasób innych kryptowalut. Inicjatywa zobowiązuje do przygotowywania raportów potwierdzających rezerwy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów cyfrowych należących do agencji federalnych.

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Komisja zatwierdziła projekt 16 września stosunkiem głosów 28 do 21. Wszystkie głosy za należały do republikanów, a wszyscy demokraci głosowali przeciw. Dokument został formalnie przekazany Izbie Reprezentantów 24 listopada, po czym stał się możliwy do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym Izby.

Terminy rozpatrzenia

Projekt rozwija rozporządzenie wykonawcze prezydenta USA Donalda Trumpa z 6 marca 2025 roku dotyczące utworzenia Strategicznych Rezerw Bitcoina. Jeśli dokument stanie się ustawą, uchylenie tej polityki będzie trudniejsze. Jednocześnie rezerwa utworzona rozporządzeniem wykonawczym zostanie zachowana nawet w przypadku upadku projektu ustawy, jednak przyszły prezydent będzie mógł ją zmienić lub zakończyć bez decyzji Kongresu.

Aby wejść w życie, projekt musi zostać przegłosowany w Izbie Reprezentantów i Senacie oraz podpisany przez prezydenta przed zakończeniem pracy obecnego składu Kongresu 3 stycznia. Według Arkham, w chwili publikacji adresy powiązane z rządem USA zawierały 306 795 BTC o wartości ponad 18,7 mld dolarów.

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