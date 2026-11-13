Komisja Finansowa Izby Reprezentantów Cypru stwierdziła pilną potrzebę budowy nowego gmachu parlamentu w Nikozji. Posłowie wszystkich partii reprezentowanych w komisji zgodzili się, że obecne pomieszczenia są przestarzałe, informuje Cyprus Mail.

Zastępca stałego sekretarza Izby Reprezentantów Andreas Christodoulou poinformował, że tylko w ubiegłym roku na remonty wydano 200 tys. euro. Według niego problemy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem będą się nadal pogłębiać. W budżecie parlamentu na przyszły rok przewidziano 30 tys. euro na aktualizację planów architektonicznych, jednak decyzję o budowie nowego gmachu nazwał polityczną.

Stanowiska posłów

Przewodniczący komisji, poseł DIKO Chryses Pantelides, wezwał kolegów do jednomyślnego działania. Lider partii Alma Odysseas Michaelides zaznaczył, że pierwsze plany przygotowano w 1995 roku i kilkakrotnie je aktualizowano, jednak Ministerstwo Transportu nie wykazywało gotowości do realizacji projektu. Zaproponował przekazanie obecnego budynku parlamentu jednemu z działów służby publicznej.

Poseł partii Demokracja Bezpośrednia Yannis Lauris zakwestionował koszt projektu, zauważając, że szkoda wydawać 150 mln euro na budynek według planów z 1995 roku. Przedstawiciel DISY Demetris Demetriou oświadczył, że parlament powinien zdecydowanie iść naprzód. Poseł AKEL Aristos Damianou również wskazał, że sale komisji nie mogą pomieścić gości.

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Plany i wydatki

Izba Reprezentantów Cypru, utworzona w 1960 roku, obecnie obraduje przy alei Nereu w Nikozji. W 2018 roku Ministerstwo Transportu wyznaczyło wzgórze Agios Georgios, znane także jako wzgórze PASYDY, na lokalizację nowego kompleksu parlamentarnego. Projekt wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym przewiduje okrągłą salę obrad zagłębioną we wzgórzu.

Przetarg na budowę kompleksu i parku archeologicznego ogłoszono w styczniu 2020 roku, a szacunkowa wartość wynosiła 95 mln euro. Wykopaliska ujawniły ślady osady z epoki chalkolitu, datowanej na połowę III tysiąclecia p.n.e., a koszty i opóźnienia doprowadziły do wstrzymania projektu. W budżecie Izby Reprezentantów na 2026 rok zapisano 20 tys. euro na aktualizację dokumentacji przetargowej, pod warunkiem politycznej decyzji rządu; szacunkowy koszt budowy oceniano wówczas na około 100 mln euro.

Budżet parlamentu na przyszły rok wynosi 36,9 mln euro. Na lata 2028 i 2029 prognozowane są roczne wydatki na poziomie 38,2 mln euro.

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