Komisja Ustawodawcza i Sądownicza parlamentu Korei Południowej ma w czwartek przyjąć raport po przesłuchaniach dotyczących kandydatury Choi Kil-su na stanowisko specjalnego inspektora. Poinformował o tym The Korea Herald. Przyjęcie dokumentu może zakończyć trwający od 2016 roku dziesięcioletni wakat na tym stanowisku.

Raport po przesłuchaniach

Przesłuchanie Choi, byłego wysokiego rangą prokuratora, odbyło się około miesiąca temu. Prezydent Lee Jae-myung zgłosił jego kandydaturę w sierpniu spośród trzech kandydatów rekomendowanych przez partie polityczne i stowarzyszenie adwokackie.

Na początku tego tygodnia przedstawiciele władz i opozycji uzgodnili, że w raporcie znajdą się zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny przydatności Choi na to stanowisko.

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Stanowisko wakujące od 2016 roku

Stanowisko specjalnego inspektora utworzono w 2014 roku. Do jego uprawnień należy badanie domniemanych naruszeń związanych z małżonkiem prezydenta, bliskimi krewnymi głowy państwa oraz wysokimi urzędnikami administracji prezydenckiej.

Stanowisko pozostawało nieobsadzone z powodu różnic między siłami politycznymi w sprawie rekomendowania kandydatów. Kadencja specjalnego inspektora trwa trzy lata.

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