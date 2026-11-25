Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że jednostka marynarki wojennej Cheonghae rozszerzy swoją rolę w zapewnianiu bezpiecznej żeglugi morskiej, ale nie będzie uczestniczyć w wojnie. Jak informuje Korea Herald, komisja obrony Zgromadzenia Narodowego tego dnia zatwierdziła zmienioną propozycję rozszerzenia obszaru operacyjnego jednostki.

Nowy obszar operacyjny

Obszar operacyjny Cheonghae ma zostać rozszerzony z wód w pobliżu Somalii na Morze Arabskie na południe od Omanu — około 650 kilometrów od Cieśniny Ormuz. Lee Jae-myung zaznaczył, że przedłużenie misji zostanie wykorzystane do wzmocnienia roli jednostki i jej zdolności bojowych.

Jak powiedział, do obecnych zadań niszczyciela zostaną dodane samoloty patrolu morskiego oraz wsparcie w rozminowywaniu. Obszar operacyjny zostanie rozszerzony od Zatoki Adeńskiej po otwarte morze na południe od Omanu.

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Ograniczenia misji

Prezydent podkreślił, że Cieśnina Ormuz i przyległe do niej wody nie wejdą w skład obszaru operacyjnego Cheonghae. Jedynym celem rozmieszczenia, jak zaznaczył, jest ochrona obywateli Korei Południowej, statków i szlaków morskich.

Dowództwo nad jednostką, według Lee Jae-myunga, pozostanie wyłącznie w rękach południowokoreańskich sił zbrojnych. Małe partie opozycyjne skrytykowały rozszerzenie misji, nazywając je ukrytym wysłaniem wojsk do wojny między USA a Iranem.

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