W Tajlandii parlamentarna Komisja ds. Rozwoju Politycznego, Komunikacji Masowej i Udziału Społecznego wezwała policję i inne organy państwowe do wyjaśnienia, w jaki sposób w kraju wykorzystywane są technologie państwowej inwigilacji. Informuje o tym Bangkok Post.

Apel komisji pojawił się kilka dni po tym, jak Apple wysłało wybranym użytkownikom iPhone’ów w dziesiątkach krajów powiadomienia o zagrożeniu ze strony „najemnego oprogramowania szpiegującego”. Według gazety takie powiadomienia otrzymali niektórzy przedstawiciele tajskiej opozycji i aktywiści.

Twierdzenia dotyczące zakupów

Przewodnicząca komisji, posłanka Partii Ludowej Phakamon Nu-anan, oświadczyła, że w budżecie na rok fiskalny 2027 przewidziano 100 mln bahtów na zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus i powiązanych narzędzi inwigilacyjnych.

Inny członek komisji powiedział, że Pegasus nie był jedynym narzędziem stosowanym przez struktury państwowe. Według niego system Circles miał rzekomo zostać zakupiony przez trzy instytucje: Dyrekcję Wywiadu Wojskowego, Dowództwo Operacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biuro Zwalczania Narkotyków.

Oświadczył również, że instytucje te nabywały Circles w latach 2014–2020, a łączna wartość kontraktów wyniosła 61,4 mln bahtów. Ponadto członek komisji poinformował o 10 projektach zakupu sprzętu do ustalania lokalizacji telefonów komórkowych o łącznej wartości 227 mln bahtów.

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Skargi dotyczące naruszenia prywatności

Kierownik drugiej grupy ochrony praw człowieka przy Narodowej Komisji Praw Człowieka, Wattanakorn Sannui, poinformował komisję, że w 2021 roku instytucja otrzymała skargi od kilku osób dotyczące możliwego naruszenia ich prawa do prywatności. Wśród poszkodowanych byli aktywiści i naukowcy, w tym politolożka Puangthong Pawakapan, którzy otrzymali od Apple powiadomienia, że ich iPhone’y stały się celem ataków wspieranych przez państwo.

Phakamon Nu-anan zaproponowała, aby Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa współpracowało z międzynarodowymi instytucjami akademickimi, w tym z Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, w celu zbadania możliwych ataków z użyciem oprogramowania szpiegującego i ochrony danych obywateli.

Wykorzystanie Pegasusa w Tajlandii przyciągnęło uwagę w lipcu 2022 roku, gdy badacze poinformowali, że dziesiątki aktywistów ruchu demokratycznego stały się celem tego oprogramowania podczas protestów antyrządowych. Citizen Lab wraz z tajskimi organizacjami iLaw i DigitalReach zidentyfikowało wówczas 30 aktywistów, naukowców, prawników i pracowników organizacji pozarządowych, których urządzenia mobilne zostały dotknięte w okresie od października 2020 roku do listopada 2021 roku.

Policja wielokrotnie zaprzeczała, że ona lub inne organy ścigania kupowały albo stosowały Pegasus do inwigilowania aktywistów lub przeciwników politycznych. Jednocześnie ówczesny minister gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Chaiwut Thanakamanusorn przyznał w parlamencie w lipcu 2022 roku, że kraj wykorzystywał oprogramowanie do śledzenia ludzi w „ograniczonych przypadkach” związanych z bezpieczeństwem narodowym lub narkotykami.

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