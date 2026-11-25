Komitet Budżetowo-Finansowy Saeimy Łotwy poparł gwarancję państwową w wysokości do 175 mln euro dla narodowej linii lotniczej airBaltic. Ma ona pomóc przewoźnikowi pozyskać drugą transzę finansowania w ramach postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie rozdziału 11 w USA, informuje Baltic News Network.

Zmiany w ustawie o środkach stabilności finansowej airBaltic mają zostać rozpatrzone w trybie pilnym. Za przyspieszonym rozpatrzeniem zagłosowało siedmiu członków komitetu, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Łącznie zmiany poparło dziewięciu członków komitetu, a dwóch deputowanych z sojuszu „Suwerenna Władza” i „Sojusz Młodych Łotyszy” zagłosowało przeciw.

Ryzyko wstrzymania działalności

Minister transportu Krišs Lipšāns oświadczył, że bez drugiej transzy finansowania airBaltic może zostać zmuszony do wstrzymania działalności w połowie grudnia. Jak powiedział, druga transza wynosi 125 mln euro, a kredytodawca wymaga gwarancji państwowej na 175 mln euro, która obejmuje również 50 mln euro odsetek od pożyczki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

24 listopada rząd Łotwy zasadniczo zatwierdził udzielenie gwarancji. Prywatni kredytodawcy mają przekazać środki linii lotniczej, a państwo zagwarantuje wykonanie jej zobowiązań bez natychmiastowego wykorzystania środków budżetowych. Do sformalizowania gwarancji potrzebne są zgoda parlamentu i wymagane zatwierdzenia, w tym Komisji Europejskiej. Lipšāns zaznaczył również, że oferta finansowania nie jest gwarantowana, ponieważ kredytodawcy mogą ją wycofać w dowolnym momencie.

Finansowanie i restrukturyzacja

19 października Sąd Upadłościowy USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku zatwierdził dla airBaltic mechanizm finansowania DIP o wartości do 350 mln euro. Przewiduje on pierwszą transzę w wysokości 175 mln euro, drugą — do 125 mln euro, a trzecią — do 50 mln euro. Z pierwszej transzy linia lotnicza wykorzystała 78,925 mln euro na odkupienie ośmiu samolotów Airbus A220 i siedmiu silników.

Według Lipšānsa dodatkowe środki mają ustabilizować sytuację spółki zimą, umożliwić negocjacje w sprawie umorzenia długów, przegląd floty oraz poszukiwanie inwestora strategicznego. Jeśli airBaltic do wiosny nie pozyska inwestora i nie znajdzie kredytodawcy na refinansowanie długu w wysokości 350 mln euro, państwo może być zmuszone do wykonania zobowiązań gwarancyjnych. Linia lotnicza oświadcza, że loty i obsługa pasażerów będą odbywać się normalnie, a obecne bilety i rezerwacje pozostaną ważne.

Czytaj nas na