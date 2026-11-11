Komisja Senatu USA ds. zdrowia w Waszyngtonie wyznaczyła na 18 listopada głosowanie w sprawie kandydatury Heidi Overton na stanowisko kolejnej szefowej amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Informuje o tym STAT News.

Dalsza procedura

Jeśli komisja poprze kandydaturę Overton, zostanie ona poddana pod głosowanie pełnego składu Senatu. Tego samego dnia komisja rozpatrzy również kandydaturę Jamesa O’Neilla na stanowisko dyrektora Narodowej Fundacji Nauki oraz trzy inne kandydatury.

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Stanowiska Republikanów

Pod warunkiem że wszyscy demokraci w komisji zagłosują przeciwko Overton, do odrzucenia jej kandydatury wystarczy głos jednego senatora republikańskiego. Przewodniczący komisji Bill Cassidy wcześniej wyrażał obawy dotyczące roli Overton w kształtowaniu polityki szczepionkowej administracji prezydenta Trumpa, nazywając to niemal dyskwalifikującą okolicznością.

Senatorka Lisa Murkowski zapytała również Overton, czy poparłaby działania mające na celu ograniczenie dostępu do leków do aborcji farmakologicznej za pośrednictwem telemedycyny.

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