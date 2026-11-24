Komisja Gospodarki i Podatków szwajcarskiej Rady Narodowej poparła propozycję zobowiązania banku UBS do pokrycia 90% wartości jego zagranicznych struktur zależnych kapitałem podstawowym. Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na publicznego nadawcę RTS, decyzję podjęto niewielką przewagą głosów.

Głosowanie w komisji

Komisja opowiedziała się po stronie Rady Kantonów i odrzuciła zaproponowany przez Radę Federalną wymóg 100-procentowego pokrycia kapitałowego. Podczas rozpatrywania sprawy parlamentarzyści wybierali spośród czterech wariantów poziomu pokrycia — od 75% do 100%.

Wariant 90% uzyskał 13 głosów, podczas gdy za alternatywą 80% zagłosowało 12 członków komisji. Przewodniczący komisji Samuel Bendahan powiedział dziennikarzom, że komisja Rady Narodowej uzgodniła swoje stanowisko z Radą Kantonów.

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Zmiany w ustawodawstwie bankowym

Proponowana nowelizacja ustawy bankowej ma wzmocnić stabilność finansową poprzez zwiększenie pokrycia kapitałowego zagranicznych jednostek dużych szwajcarskich banków. UBS jest jedynym bankiem, którego dotyczyłby ten środek.

UBS sprzeciwia się surowszym wymogom, twierdząc, że mogą one zwiększyć koszty i osłabić międzynarodową konkurencyjność banku. Zmiany regulacyjne są rozpatrywane po upadku Credit Suisse w 2023 roku i jego awaryjnym przejęciu przez UBS, w wyniku którego w Szwajcarii pozostała jedna globalnie istotna grupa bankowa.

Spór poruszył również kwestię możliwego przeniesienia siedziby głównej UBS za granicę, jednak bank nie ogłosił decyzji o opuszczeniu Szwajcarii. Rekomendację komisji musi jeszcze rozpatrzyć pełny skład szwajcarskiej Rady Narodowej; debaty zaplanowano na grudzień.

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