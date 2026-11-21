Sudański Komitet Pomocy Doraźnej Dar Hamar oświadczył, że paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) zabiły kilku cywilów, w tym troje dzieci i dwie kobiety, w wioskach na północ od Abu Zabad w stanie Kordofan Zachodni. Jak podaje Anadolu Agency, według komitetu zabójstwa miały miejsce 20 listopada.

Komitet nie podał łącznej liczby zabitych.

Twierdzenia o przejęciu stada

Komitet twierdzi również, że oddział RSF przejął stado liczące około 400 owiec, które dwóch pasterzy pędziło z rejonu Wad Banda na targ w Al-Sudajrat. Według jego danych członkowie ugrupowania zabrali także pasterzy.

Mieszkańcy wiosek w Wad Banda wyruszyli, aby odzyskać stado, jednak od tamtej pory nie ma o nich żadnych wiadomości — głosi oświadczenie. Komitet oskarżył RSF o grabież terenów przed nadejściem sudańskiej armii.

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Przemieszczenie mieszkańców

W innym oświadczeniu komitet oskarżył RSF o zabójstwa i przymusowe przesiedlenie mieszkańców rejonu Abu Kalb. Według jego twierdzeń w wiosce Al-Dumajra siły paramilitarne zabiły trzech nieuzbrojonych cywilów i splądrowały mienie mieszkańców w dziesiątkach wiosek, przez co setki rodzin zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji poinformowała 19 listopada, że z powodu zagrożenia miasto Abu Zabad opuściło kolejne 930 osób. Od 14 listopada liczba przesiedlonych osób z szerszego obszaru osiągnęła 3670.

Walki w Kordofanie Zachodnim nasiliły się w związku z postępami armii, która przejęła kontrolę nad Al-Huway i obszarami w pobliżu Abu Zabad oraz An-Nuhud. Wojna między sudańską armią a RSF rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku po sporze dotyczącym integracji sił paramilitarnych z armią. Według agencji pochłonęła ona dziesiątki tysięcy ofiar i spowodowała przesiedlenie około 13 milionów ludzi.

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