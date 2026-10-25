W Kenii komisje Zgromadzenia Narodowego ds. edukacji i pracy mają pośredniczyć w sporze między rządem a wykładowcami państwowych uniwersytetów. Konflikt wokół układu zbiorowego na lata 2025–2029 od trzech tygodni zakłóca naukę we wszystkich państwowych uczelniach w kraju, informuje Nation Kenya.

Komisje planują zorganizować spotkanie stron po petycji pracowników uniwersytetów. Podpisali ją przedstawiciele Związku Akademickiego Personelu Uniwersytetów, Związku Pracowników Uniwersytetów Kenii oraz związku zawodowego Kudheiha.

Żądania związków zawodowych

Związki zawodowe proszą posłów o zobowiązanie Skarbu Państwa i Ministerstwa Edukacji do przedstawienia odpowiedniej kontroferty dotyczącej nowego układu zbiorowego. Domagają się również pisemnych zobowiązań gwarantujących finansowanie umowy z budżetu państwa.

Według przedstawicieli pracowników negocjacje utknęły w martwym punkcie po tym, jak Międzyuniwersyteckie Forum Konsultacyjne Państwowych Uniwersytetów, reprezentujące rząd, samodzielnie określiło kontrofertę. Związki zawodowe uważają, że nie uwzględnia ona rozszerzonych postanowień nowej umowy.

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Domagają się także, aby rząd zobowiązał się do wypłaty 7,9 mld szylingów zaległości płacowych nagromadzonych w ramach wcześniejszych umów, w tym układu zbiorowego na lata 2017–2021.

Strajk i finansowanie uniwersytetów

Pracownicy uniwersytetów rozpoczęli strajk 2 października po upływie siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Domagają się zakończenia negocjacji oraz podpisania i wdrożenia układu zbiorowego na lata 2025–2029.

Związki zawodowe poinformowały parlament, że 21 września Komisja ds. Wynagrodzeń i Uposażeń przekazała im informację o braku pisemnych gwarancji finansowania ze strony Ministerstwa Edukacji lub Skarbu Państwa. Sprzeciwiły się również propozycji opłacania pracy personelu uniwersyteckiego z opłat studenckich, nazywając takie podejście dyskryminującym.

Lider większości parlamentarnej Kimani Ichung’wah wezwał strony do powściągliwości i dialogu, podkreślając, że z powodu strajku studenci nie mogą zdawać egzaminów. Oczekuje się, że wspólna komisja przedstawi swój raport po zakończeniu krótkiej przerwy parlamentarnej.

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