Alphabet planuje pozyskać na kanadyjskim rynku długu 6 mld dolarów kanadyjskich, czyli około 4,19 mld dolarów amerykańskich. W tym celu spółka matka Google zamierza wyemitować kilka transz niezabezpieczonych papierów dłużnych.

Na co zostaną przeznaczone środki

Warunki cenowe emisji zostały ujawnione przez samą spółkę. Jak podaje Channel NewsAsia, w obliczeniach zastosowano kurs 1 dolara amerykańskiego za 1,4322 dolara kanadyjskiego.

Alphabet wskazał w zgłoszeniu regulacyjnym, że wykorzysta pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne. Wśród możliwych kierunków znajduje się spłata istniejącego zadłużenia.

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Duże firmy technologiczne coraz częściej pozyskują środki na rynkach długu oraz poprzez kapitał własny, aby rozwijać infrastrukturę sztucznej inteligencji. Wcześniej finansowały takie inwestycje głównie ze środków własnych.

Organizatorzy emisji

RBC Dominion Securities, Scotia Capital i TD Securities są wspólnymi organizatorami księgi popytu w tej transakcji. CIBC World Markets pełni funkcję współzarządzającego transakcją.

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