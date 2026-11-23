Firma Anthropic rozpoczęła wdrażanie wczesnej wersji systemu Enterprise Frontier Safeguards dla klientów biznesowych korzystających z modeli Mythos i Fable. System umożliwia przechowywanie zapytań do AI i odpowiedzi modeli na serwerach samych klientów, informuje Engadget.

Przechowywanie danych po stronie klienta

Na nowych warunkach Anthropic nadal będzie wymagać od klientów przechowywania zapytań i odpowiedzi przez 30 dni. Jednocześnie firmy będą mogły przechowywać te dane we własnej infrastrukturze, zamiast przekazywać je na serwery Anthropic.

Po zaprezentowaniu piątej wersji Mythos i Fable w czerwcu Anthropic oświadczyła, że będzie przechowywać wszystkie zapytania użytkowników i odpowiedzi modeli przez 30 dni, aby zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu. Takiego podejścia nie poparli klienci korporacyjni. Firma nie zastosowała podobnego wymogu wobec najnowszej wersji modelu Opus.

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Kontrole pod kątem możliwych ataków

John Turrow, kierujący działem mechanizmów ochronnych dla Mythos i Fable, powiedział Bloombergowi, że Anthropic będzie przeprowadzać okresowe 15-minutowe kontrole w celu wykrywania oznak potencjalnych cyberataków. Jeśli zautomatyzowane systemy wykryją problem, powiadomią klienta.

Anthropic będzie również otrzymywać powiadomienia o możliwych zagrożeniach, jednak, jak powiedział Turrow, nie będzie mieć dostępu do związanych z nimi danych. Wcześniej firma uznawała swoją politykę przechowywania danych za ryzyko biznesowe, w szczególności po tym, jak OpenAI ogłosiło w sierpniu wdrożenie polityki zerowego przechowywania danych.

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