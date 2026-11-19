W Nowym Jorku w USA firma Anthropic, która stworzyła chatbota Claude, rozpoczęła sprzedaż akcji w ramach pierwszej oferty publicznej. Firmą kieruje Dario Amodei. Poinformowano o tym w wydaniu BBC News Business Daily.

Wycena firmy

BBC opublikowało 27-minutowy odcinek 19 listopada 2026 roku. Poświęcono go kwestii wyceny Anthropic, która rozwija technologie sztucznej inteligencji i wchodzi na rynek publiczny.

Prowadzącymi program byli Rahul Tandon i Will Bain. Do rozmowy dołączyła również korespondentka BBC ds. technologii w Ameryce Północnej Lily Jamali.

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Wypowiedzi Dario Amodei

Amodei twierdzi, że sztuczna inteligencja może pomóc wyleczyć raka. Jednocześnie ostrzega, że technologia ta może również stanowić zagrożenie dla ludzkości.

Jako producentów odcinka wskazano Barbarę George i Matta Linesa, a jako redaktora — Stephena Ryana.

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