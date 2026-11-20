W Stanach Zjednoczonych firma Anthropic poinformowała, że łączne wpływy z jej pierwszej oferty publicznej wzrosły do około 93,5 mld dolarów. Według spółki stało się to po tym, jak subemitenci skorzystali z tak zwanej opcji greenshoe na zakup dodatkowych akcji.

Oświadczenie spółki

Anthropic ogłosił to w piątek, 20 listopada 2026 roku. Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, podaje, że subemitenci wykonali swoje prawo do zakupu dodatkowych akcji w ramach tej opcji.

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Zdjęcie z Nasdaq

Publikacja zawiera również zdjęcie Reutersa, na którym logo Anthropic jest widoczne na ekranie podczas IPO spółki w Nasdaq MarketSite na Times Square w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych, 19 listopada 2026 roku. Zdjęcie ilustruje ofertę, o zwiększeniu wpływów z której spółka poinformowała następnego dnia.

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