Firma Anthropic uruchomiła Claude Ship — zestaw narzędzi, który ma pomóc programistom szybciej przygotowywać zmiany w kodzie. Usługa sprawdza proponowane zmiany, pomaga rozwiązywać problemy i może określać, które z nich można dodać do głównej gałęzi kodu zgodnie z zasadami zespołu, informuje Channel NewsAsia.

Komponenty Claude Ship

Zestaw obejmuje trzy komponenty. Narzędzie Code Review jest już dostępne: sprawdza proponowane zmiany w kodzie i oznacza wykryte problemy. PR Steward i Claude Approvals są na etapie beta-testów.

PR Steward pomaga rozwiązywać problemy z nieudanymi zautomatyzowanymi kontrolami, konfliktami między zmianami w kodzie oraz komentarzami recenzentów. Narzędzie wyjaśnia wprowadzone przez siebie zmiany i informuje, jak je cofnąć. Jest przeznaczone do pomocy programistom, a nie do samodzielnego zatwierdzania lub scalania zmian w kodzie.

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Zatwierdzanie zgodnie z zasadami zespołu

Claude Approvals może samodzielnie zatwierdzać rutynowe zmiany, jeśli pozwalają na to zasady zespołu. Bardziej ryzykowne zmiany narzędzie przekaże do oceny człowiekowi.

Claude Ship jest dostępny dla projektów na GitHubie w planach Claude Team i Enterprise.

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