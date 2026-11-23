Firma Applied Digital zawarła umowę najmu 150 MW krytycznej mocy IT na rzecz nienazwanego hiperskalera o ratingu inwestycyjnym. Umowa dotycząca mocy dla centrów danych sztucznej inteligencji ma przynieść 5,4 mld dolarów zakontraktowanych przychodów w podstawowym 18-letnim okresie, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Warunki kontraktu

Okres najmu może zostać przedłużony do 33 lat. W przypadku wykorzystania wszystkich opcji przedłużenia wartość umowy wyniesie około 12,7 mld dolarów.

Applied Digital oświadczyła, że nowa umowa przewiduje korzystniejsze warunki handlowe w porównaniu z jej wcześniejszymi kontraktami, w tym wyższą cenę. Łączna wartość zakontraktowanych przychodów spółki w podstawowych okresach najmu przekroczyła 41 mld dolarów, a z uwzględnieniem możliwych przedłużeń wynosi około 100 mld dolarów.

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Finansowanie i dostawy

Według spółki około 75% zakontraktowanych przychodów w podstawowych okresach jest obecnie związanych z klientami posiadającymi rating inwestycyjny. Dyrektor finansowy Saidal Mohmand oświadczył, że realizację projektu planuje się finansować według obecnego schematu: poprzez partnerstwo z Macquarie Asset Management w celu pozyskania 5 mld dolarów kapitału, a następnie za pomocą finansowania projektowego.

Dostawa mocy jest oczekiwana w pierwszej połowie 2028 roku, pod warunkiem realizacji etapów rozwoju projektu, uregulowania kwestii infrastruktury komunalnej oraz uzyskania zgód regulacyjnych. W czerwcu Applied Digital podpisała również 15-letnią umowę na 210 MW o wartości około 5,2 mld dolarów dla obiektu Delta Forge 2.

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