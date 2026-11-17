Firma ASELSAN poinformowała o udanej demonstracji systemu przeciwdziałania bezzałogowcom EJDERHA AD High Power Electromagnetic. Według European Security and Defence, które powołuje się na producenta, system zneutralizował 51 dronów uruchomionych jednocześnie w ciągu kilku sekund.

Dwa scenariusze demonstracji

Podczas pierwszego scenariusza EJDERHA, według ASELSAN, zneutralizowała dwa drony na uwięzi z odległości około 1000 metrów. Producent oświadczył, że pokazuje to zdolność systemu do przeciwdziałania aparatom, które mogą być podłączone do naziemnego źródła zasilania lub systemu sterowania.

W drugim scenariuszu jednocześnie uruchomiono 51 dronów. Liczba ta symbolizowała 51. rocznicę ASELSAN. Firma twierdzi, że wcześniej nie odnotowano przypadków jednoczesnego zneutralizowania takiej liczby dronów przez system energii skierowanej.

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Zasada działania systemu

Według opisu producenta EJDERHA wykorzystuje elektronikę próżniową do wytwarzania potężnych fal elektromagnetycznych, które mają wyłączać z działania systemy elektroniczne mini- i mikrobezpilotowców. System wykrywa cele radarem, śledzi je za pomocą sensorów elektrooptycznych i kieruje promieniowanie na cel.

ASELSAN oświadcza, że system może tłumić, restartować, wyłączać z działania lub uszkadzać cele z układami elektronicznymi. Według prezesa i dyrektora generalnego firmy, Ahmeta Akyola, EJDERHA została już wdrożona do eksploatacji i weszła do produkcji seryjnej. Producent nazywa ją również częścią wielowarstwowego podejścia do przeciwdziałania mini- i mikrodronom, niskolecącym bezzałogowym statkom powietrznym typu samolotowego oraz dronom FPV ze sterowaniem przewodowym i bezprzewodowym.

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