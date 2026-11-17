Komercyjna firma byłego piłkarza Davida Beckhama, DB Ventures, złożyła do Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork w USA pozew przeciwko niemieckiej grupie kosmetycznej Coty, domagając się co najmniej 41 mln dolarów odszkodowania. Firma twierdzi, że sprzedaż perfum marki Beckhama w sklepach dyskontowych i na stacji benzynowej naruszyła umowę licencyjną oraz zaszkodziła reputacji marki, informuje The Independent.

Sprzedaż w dyskontach

Coty produkuje i dystrybuuje perfumy oraz produkty do pielęgnacji opatrzone nazwiskiem Beckhama, w tym linie Classic i Instinct, a także wody toaletowe Intimately i Exquisite Leather.

We wniosku DB Ventures podkreślono, że marka Davida Beckhama kojarzy się z jakością, wyrafinowaniem i „codziennym luksusem”. Przedstawiciele firmy twierdzą, że produkty trafiły do kosza z przecenionymi towarami na stacji benzynowej oraz do brytyjskiej sieci tanich sklepów Poundland. Zdaniem powoda umożliwiło to sprzedaż produktów po cenach typowych dla sklepów niskocenowych i powiązało markę z tanimi produktami.

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Stanowisko Coty

Coty zwróciła się do sędziego z wnioskiem o oddalenie pozwu złożonego w kwietniu. Firma oświadczyła, że sądy Nowego Jorku nie mają jurysdykcji w tej sprawie. Coty twierdzi również, że DB Ventures wykorzystuje pozew, aby przedterminowo wyjść z umowy licencyjnej i przekazać kontrakty związane z Beckhamem innej firmie — Interparfums.

W chwili, gdy The Independent zwrócił się o komentarz, Coty i DB Ventures nie udzieliły odpowiedzi.

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