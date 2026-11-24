Firma BYD zaprezentowała w Chinach trzecią generację dużego, pięciomiejscowego elektrycznego SUV-a Tang. Bazowa wersja Tang Premium kosztuje w Chinach od 187 900 juanów, czyli około 28 tys. dolarów. To mniej niż wcześniej ogłoszona cena przedsprzedażowa wynosząca 225 tys. juanów, podaje Electrek.

Trzy wersje i zasięg

Nowy Tang jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia: Premium, Laser Premium i Laser Flagship. Ceny Laser Premium i Laser Flagship zaczynają się odpowiednio od 207 900 i 219 900 juanów. W standardowej konfiguracji wszystkie wersje mają napęd na tylne koła.

Elektryczne samochody są wyposażone w akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe BYD Blade drugiej generacji. Odmiany z napędem na tylne koła otrzymały jeden silnik elektryczny o mocy 300 kW, czyli 402 KM. Deklarowany zasięg według chińskiego cyklu CLTC wynosi do 730 km dla bazowego Tang Premium i do 850 km dla dwóch wyższych wersji.

Dla Laser Flagship dostępny jest opcjonalny pakiet napędu na wszystkie koła z układem kierowania steer-by-wire za 20 tys. juanów. Obejmuje on dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 515 kW, czyli 690 KM, oraz deklarowany zasięg do 770 km według CLTC.

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Ekrany, ładowanie i systemy wspomagania

W kabinie SUV-a przewidziano pięć miejsc, 35,4-calowy zintegrowany wyświetlacz Star Ring oraz 30-calowy panoramiczny ekran. BYD podaje również, że pojemność przedniego bagażnika wynosi 205 litrów, a przestrzeń na nogi pasażerów drugiego rzędu sięga 1000 mm.

Według BYD technologia Flash Charging umożliwia naładowanie akumulatora z 10% do 80% w pięć minut, a z 10% do 97% w dziewięć minut. Samochód otrzymał również system wspomagania kierowcy God’s Eye B z lidarem na dachu, który wspiera asystę nawigacyjną w mieście i na drogach szybkiego ruchu, a także zautomatyzowane parkowanie.

Nowy Tang ma 5045 mm długości, 1980 mm szerokości i 1760 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2950 mm. Model jest pozycjonowany poniżej większego, siedmiomiejscowego Great Tang w gamie Dynasty.

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