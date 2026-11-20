Firma CSG przeprowadziła dynamiczną prezentację nowego czołgu średniego CFL-120 Karpat dla potencjalnych klientów na poligonie wojskowym Záhorie na Słowacji. Po raz pierwszy od premiery na wystawie IDEB 2026 w Bratysławie pojazd zaprezentował jazdę w terenie oraz strzelanie do celów na poligonie, informuje European Security and Defence.

Platforma FNSS i wieża Leonardo

CFL-120 Karpat jest tworzony w ramach współpracy CSG Group i tureckiej firmy FNSS. Pojazd bazuje na gąsienicowej platformie FNSS Kaplan, a także posiada system wieżowy HITFACT MkII opracowany przez włoską firmę Leonardo.

Według opisu twórców czołg łączy armatę kalibru 120 mm z wysoką mobilnością i ma mniejsze potrzeby logistyczne niż tradycyjne czołgi podstawowe. Został opracowany dla sił zbrojnych potrzebujących nowoczesnych rozwiązań w zakresie wsparcia ogniowego i opancerzonych operacji manewrowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Memorandum o współpracy produkcyjnej

Równocześnie z prezentacją CSG Defence, MSM Land Systems i Leonardo podpisały memorandum o porozumieniu. Dokument określa ramy długoterminowej współpracy przemysłowej i handlowej, w tym w zakresie promowania, sprzedaży i produkcji systemu wieżowego HITFACT MkII w ramach programu Karpat.

Zakłady produkcyjne MSM Land Systems w słowackim Trenczynie planuje się zaangażować w lokalizację produkcji pojazdu. Program otwiera również możliwość udziału słowackich dostawców w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Strony mogą odrębnie uzgodnić rozszerzenie współpracy, w tym w sprawie systemu X-GUN kalibru 30 mm firmy Leonardo dla wież średniego kalibru.

Czytaj nas na