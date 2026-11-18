Firma EnQuest uzgodniła sprzedaż działalności wydobywczej ropy i gazu oraz powiązanej infrastruktury w brytyjskim sektorze Morza Północnego spółce NEO NEXT+. Wartość transakcji może sięgnąć 960 mln dolarów, informuje OilPrice.

Warunki transakcji

Umowa przewiduje wypłatę 840 mln dolarów w gotówce po jej sfinalizowaniu. EnQuest może otrzymać kolejne do 120 mln dolarów jako płatność warunkową, której wysokość będzie zależała od cen ropy i możliwych zmian brytyjskiego podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych — Energy Profits Levy.

Sprzedaż obejmie aktywa EnQuest, w tym pola Magnus, Kraken i Greater Kittiwake Area, których operatorem jest spółka. Sprzedawane są również udział bez kontroli operacyjnej w polu Golden Eagle, niezagospodarowane pole Bressay oraz odkrycie Bentley.

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Koncentracja na Azji Południowo-Wschodniej

EnQuest oświadczyła, że na decyzję wpłynęły podatek od nadzwyczajnych zysków oraz utrzymująca się niepewność dotycząca warunków fiskalnych i opodatkowania w brytyjskim sektorze Morza Północnego. Firma planuje przenieść koncentrację z brytyjskich aktywów do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie widzi więcej możliwości inwestycji, zwiększania skali i długoterminowego wzrostu.

Francuska firma energetyczna TotalEnergies ma 47,5% udziałów w NEO NEXT+. Sprzedaż aktywów EnQuest odbywa się w warunkach konsolidacji operatorów w brytyjskim sektorze Morza Północnego. Według OilPrice Shell i Equinor połączyły aktywa naftowe i gazowe w odrębnej spółce Adura, a TotalEnergies połączyła aktywa z NEO NEXT, tworząc NEO NEXT+.

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