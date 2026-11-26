Amerykańska firma Ford zaprezentowała nowy hipersamochód GT41, którym planuje wrócić do najwyższej klasy wyścigu 24 Godziny Le Mans w 2027 roku. Samochód otrzymał wolnossący hybrydowy silnik V8 o pojemności 5,4 litra, opracowany, zmontowany i przetestowany przez dział Ford Racing w Dearborn w stanie Michigan, informuje Motor1.

Nazwa GT41 nawiązuje do wysokości samochodu — 41 cali, czyli około 104 centymetrów. Odwołuje się także do historycznego Forda GT40. Ford samodzielnie rozwija komponenty układu napędowego, ich kalibrację, oprogramowanie oraz niskonapięciowe systemy funkcji pomocniczych, w tym oświetlenia i wycieraczek.

Silniki są montowane w Dearborn

Podstawą silnika wyścigowego jest blok Coyote, który jest również przeznaczony do seryjnych samochodów Forda. Po wybraniu do programu wyścigowego układ napędowy trafia do kompleksu testowego firmy, gdzie działa ponad 100 stanowisk testowych.

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W niewielkim warsztacie o powierzchni 800 stóp kwadratowych, czyli około 74 metrów kwadratowych, dwóch techników Ford Racing montuje silniki do GT41. Znajduje się on niedaleko miejsca, w którym Ford w latach 60. testował silniki do swoich zwycięskich samochodów w Le Mans. Według Forda umieszczenie zespołów montażowych i testowych w jednym budynku ma skrócić czas rozwoju.

Debiut w Katarze zaplanowano na marzec

Firma testuje już czwarty silnik, przeznaczony do roli jednostki zapasowej. Na hamowni jego pracę symuluje się według scenariusza obejmującego kilka okrążeń toru Le Mans, w tym prostą Mulsanne.

GT41 ma zadebiutować w inauguracyjnej rundzie mistrzostw świata w wyścigach długodystansowych w Katarze w marcu 2027 roku i wystąpić we wszystkich dziewięciu rundach sezonu. Wyścig 24 Godziny Le Mans zaplanowano na 12 czerwca 2027 roku, a finałową rundę mistrzostw przewidziano na listopad w Bahrajnie.

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