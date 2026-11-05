W Estonii firma Mubadala, należąca do Raigo Uukkiviego, dyrektora generalnego Urzędu Podatkowo-Celnego, nie złożyła sprawozdań rocznych przez dwa kolejne lata. Jak informuje ERR News, termin złożenia ostatniego sprawozdania upłynął pod koniec czerwca, jednak dokument nadal nie został złożony. Firma nie złożyła również sprawozdania za 2024 rok.

Wyjaśnienia Raigo Uukkiviego

Uukkivi pełni drugą kadencję na stanowisku szefa estońskiego Urzędu Podatkowo-Celnego. Według gazety Äripäev Mubadala zajmuje się zarządzaniem własnymi lub wynajmowanymi nieruchomościami.

Urzędnik podziękował redakcji za zwrócenie uwagi na sytuację. Oświadczył, że Mubadala jest spółką holdingową bez pracowników, w której jest pasywnym akcjonariuszem i nie uczestniczy w bieżącym zarządzaniu. Uukkivi poinformował, że przekaże tę informację członkowi zarządu spółki, aby wymagane sprawozdania zostały złożone.

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Jednocześnie nie odpowiedział na pytania o wrażenie, jakie wywołuje sytuacja, w której szef organu podatkowego posiada firmę, która nie spełniła wymogów dotyczących rocznej sprawozdawczości, ani dlaczego nie sprawdził złożenia dokumentów.

Wymogi sprawozdawcze

W Estonii przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia non-profit muszą co roku składać sprawozdania do 30 czerwca, także w przypadku braku działalności gospodarczej. Na początku września prawie jedna czwarta estońskich firm i organizacji nadal nie złożyła sprawozdań rocznych.

Rejestr handlowy w kraju prowadzi wydział rejestracyjny Sądu Powiatowego w Tartu. Ustawa, która weszła w życie na początku 2023 roku, pozwala organom rejestrowym wielokrotnie nakładać na firmy, które nie składają sprawozdań, grzywny w wysokości do 3200 euro. Firma może również zostać wykreślona z rejestru handlowego, jeśli nie złoży sprawozdania w ciągu trzech miesięcy od ustalonego terminu.

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