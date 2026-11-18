Hanwha Defense USA poinformowała, że wystrzeliła dwie rakiety Chunmoo z paletowej wielomodułowej wyrzutni umieszczonej na statku u wybrzeży stanu Missisipi w USA. Do testu wykorzystano statek będący platformą testową, obsługiwany przez Spaceport Company, podaje Defense News.

Start ze statku

Według firmy test odbył się w niedzielę, a jego wyniki ogłoszono we wtorek. Chunmoo to samobieżny system artylerii rakietowej, rozwijany i produkowany przez Hanwha.

System może wykorzystywać różne typy rakiet, w tym amunicję z precyzyjnym naprowadzaniem i bez niego. Hanwha poinformowała, że zaprezentowany paletowy system wyrzutni może być używany zarówno na platformach załogowych, jak i bezzałogowych.

Według oceny firmy może to potencjalnie umożliwić wyposażanie autonomicznych jednostek nawodnych w systemy rakietowe, które wcześniej były przeznaczone do zastosowania lądowego.

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Kontenerowe systemy US Navy

Marynarka Wojenna USA w ciągu ostatniego roku rozwija systemy uzbrojenia w kontenerach. W marcu admirał Daryl Caudle ogłosił program przejścia na systemy modułowe, które można instalować na większości jednostek, szybko wymieniać i rozmieszczać.

W kwietniu Caudle przedstawił nowy plan konteneryzacji, podkreślając technologie, które można integrować na różnych platformach i dostosowywać do różnych zadań. Jak zaznaczył, konteneryzacja pozwala oddzielić zapas amunicji od konkretnej platformy i szybciej przezbrajać siły zgodnie z zadaniem.

Wiceprezes Hanwha Defense USA Kevin Schoonover powiedział, że dane zebrane podczas testu powinny pomóc w kształtowaniu przyszłych koncepcji rozproszonych operacji morskich i ekspedycyjnych zdolności uderzeniowych z wykorzystaniem paletowych i kontenerowych wyrzutni.

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