Japońska firma Japan Tobacco, według Bloomberg News, ocenia możliwość przejęcia Imperial Brands — brytyjskiego producenta papierosów. Channel NewsAsia informuje, powołując się na Reuters.

Możliwa transakcja

Jak pisze Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Japan Tobacco konsultuje się z doradcami w sprawie możliwej transakcji. Japońska grupa rozważała również połączenie sił z partnerem w celu przejęcia Imperial Brands, a następnie podział aktywów brytyjskiej spółki między różne regiony świata.

Reuters nie był w stanie od razu niezależnie potwierdzić tych informacji. Imperial Brands odmówiła komentarza, a Japan Tobacco nie odpowiedziała od razu na zapytanie agencji.

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Reakcja rynku

Notowane w Londynie akcje Imperial Brands wzrosły o ponad 12%, do dziewięcioletniego maksimum wynoszącego 3 407 pensów. Według LSEG wartość rynkowa spółki wynosiła 22,77 mld funtów szterlingów, czyli 29,83 mld dolarów.

Według wyliczeń Reutersa potencjalne połączenie Japan Tobacco i Imperial Brands mogłoby stworzyć firmę tytoniową wartą ponad 99 mld dolarów.

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