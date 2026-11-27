We Włoszech firma obronna Leonardo zaprezentowała pierwszy z 15 odrzutowych samolotów M-346 przeznaczonych dla grupy akrobacyjnej Sił Powietrznych kraju Frecce Tricolori. Samoloty przystosowane do lotów pokazowych mają zostać przekazane grupie w latach 2027–2028, informuje Defense News.

Zastąpienie MB-339 PAN

Nowe M-346 mają zastąpić MB-339 PAN, na których Frecce Tricolori latała przez ponad 40 lat. Leonardo oświadczyło, że większa zwrotność M-346 umożliwi poprawę występów akrobacyjnych grupy.

M-346 stworzono jako odrzutowy samolot szkolno-treningowy, ale jest on również sprzedawany w konfiguracji lekkiego myśliwca. Według Stefano Bortoliego, dyrektora zarządzającego działem lotniczym Leonardo, platforma ma perspektywy komercyjnej i przemysłowej współpracy na świecie jako samolot szkolny i wielozadaniowy, a także jako baza dla grup akrobacyjnych.

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Wyposażenie do lotów pokazowych

Samoloty dla Frecce Tricolori zostaną wyposażone w system wytwarzania dymu, środki transmisji wideo, zmodernizowaną awionikę oraz dodatkowe zbiorniki paliwa.

Według danych Leonardo firma sprzedała ponad 170 samolotów M-346 do dziesięciu krajów. Wersję szkolną zamówiły Włochy, Singapur, Izrael, Polska, Katar i Grecja. Wersję lekkiego myśliwca kupiły Turkmenistan, Nigeria, Austria i Indonezja.

Konfiguracja lekkiego myśliwca M-346 F Block 20 obejmuje duży wyświetlacz, radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym, system wymiany danych Link 16, środki przeciwdziałania elektronicznego oraz nowe systemy uzbrojenia.

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