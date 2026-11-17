Właściciel sieci handlowej TG Jones, firma Modella Capital, rozważa możliwą sprzedaż biznesu niespełna 18 miesięcy po przejęciu sieci sklepów, która wcześniej działała pod marką WH Smith. Firma otrzymała niezamówione oferty kupna aktywa i zaangażowała Teneo Corporate Finance do ich analizy oraz zbadania zainteresowania rynkowego, informuje The Guardian.

Przygotowania do sprzedaży

Modella Capital i TG Jones we wspólnym oświadczeniu potwierdziły, że zarząd sieci i jej właściciel zlecili Teneo Corporate Finance rozpatrzenie otrzymanych ofert oraz przeprowadzenie analizy rynku. Aukcja sprzedaży biznesu ma odbyć się w przyszłym roku, aby nie zakłócać działalności sieci w kluczowym okresie świątecznym.

TG Jones zatrudnia około 3 500 osób. Dyrektor generalny sieci Alex Wilson oświadczył, że firma koncentruje się na zapewnieniu właściwej obsługi klientów przed Bożym Narodzeniem i nadal realizuje plan odbudowy biznesu. Według niego wyniki firmy poprawiają się z miesiąca na miesiąc.

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Zamykanie sklepów i rebranding

Modella Capital kupiła 233-letni biznes za 76 mln funtów w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu firma zamknęła około 150 z 480 sklepów WH Smith, które znalazły się pod jej kontrolą. W lipcu sąd zatwierdził zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację, w ramach której planowano zamknięcie ponad 100 placówek handlowych.

WH Smith zachowała prawie 1 300 sklepów na stacjach kolejowych i lotniskach, a także stronę internetową oraz prawa do własnej nazwy. Sklepy przy głównych ulicach handlowych, nabyte przez Modella Capital, zostały przemianowane na TG Jones.

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