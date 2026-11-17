W Bremie w Niemczech firma Nammo UK poinformowała o zakończeniu kampanii prób ogniowych prototypu silnika RELIANCE dla europejskiego lądownika księżycowego Argonaut. Wyniki ogłoszono podczas wystawy Space Tech Expo Europe, pisze European Security and Defence.

Praca przy różnym ciągu

Podczas testów pierwszego prototypu, czyli egzemplarza makietowego, zespół sprawdził kluczowe parametry pracy silnika. RELIANCE wykazał zdolność regulacji ciągu od 50% do 100%, a także stabilność i efektywność spalania w całym tym zakresie.

Ciąg silnika wynosi 6 kN. W jego konstrukcji zastosowano wtryskiwacz pintle, elektryczne pompy odśrodkowe oraz zintegrowany kontroler. RELIANCE działa na klasycznych hipergolicznych komponentach paliwowych i opiera się na doświadczeniu technologicznym rodziny silników LEROS.

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Kolejny etap rozwoju

Program przeszedł również wstępny przegląd projektu, który potwierdził dojrzałość projektu i stworzył podstawę dla kolejnego etapu rozwoju. Produkcja i testy modelu inżynieryjnego RELIANCE są zaplanowane na 2027 rok.

Do tego czasu Nammo UK będzie kontynuować próby ogniowe dostępnego sprzętu, aby zweryfikować logikę sterowania silnikiem, opracować model zmniejszający ryzyko produkcyjne, udoskonalać procesy produkcyjne i testować poszczególne komponenty.

Argonaut to pierwsza europejska misja lądownika księżycowego, która ma zapewnić Europie niezależny dostęp do Księżyca oraz wspierać program NASA Artemis. Moduł ma dostarczać na powierzchnię Księżyca ładunki, infrastrukturę i naukowe ładunki użyteczne.

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