W USA firma Newsmax złożyła pozew antymonopolowy do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, domagając się zablokowania wartego 22 mld dolarów przejęcia platformy streamingowej Roku przez Fox. Powód twierdzi, że transakcja daje Fox nielegalną władzę monopolistyczną na rynku bezpłatnej telewizji streamingowej finansowanej reklamami, informuje Variety.

Obawy dotyczące dostępu do platformy

Fox Corp. sfinalizowała przejęcie Roku wcześniej w tym miesiącu. Tego samego dnia Departament Sprawiedliwości USA zatwierdził transakcję, oświadczając, że Fox zobowiązał się utrzymać Roku jako „otwartą i neutralną” platformę.

Newsmax twierdzi jednak w pozwie, że nie można wymusić realizacji tych zobowiązań. Firma obawia się, że Fox może ograniczyć jej dostęp do ważnego kanału dystrybucji treści. Według powoda po przejęciu Roku Fox będzie kontrolować około 70% rynku bezpłatnej telewizji streamingowej finansowanej reklamami dzięki Roku i własnej usłudze Tubi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska stron

Dyrektor generalny Newsmax Christopher Ruddy oświadczył, że żadna firma medialna nie powinna decydować o tym, jakie głosy informacyjne Amerykanie mogą widzieć i słyszeć. W pozwie stwierdzono również, że Fox wcześniej nie udostępniał Newsmax w swojej bezpłatnej usłudze streamingowej Tubi, a po przejęciu Roku wzrosło ryzyko pogorszenia dystrybucji treści Newsmax.

Fox Corp. oświadczyła, że regulatorzy już dokładnie zbadali i zatwierdzili transakcję, a pozew Newsmax jest bezzasadny. Przedstawiciel firmy przekazał, że po sfinalizowaniu transakcji Fox rozpoczął jej integrację w interesie konsumentów, partnerów i innych zainteresowanych stron.

W ubiegłym roku Newsmax osobno pozwał Fox na Florydzie, oskarżając konkurenta o nielegalne metody negocjacyjne, które według firmy utrudniały szerszą dystrybucję kanału za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych. Sędzia Aileen Cannon oddaliła ten pozew. Następnie Newsmax ponownie złożył go w Wisconsin, lecz sprawę przekazano na Florydę, gdzie procedurę wymiany dowodów zawieszono do czasu rozstrzygnięcia wniosku o oddalenie sprawy.

Czytaj nas na