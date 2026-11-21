W USA Oracle poinformował, że jego kontrakt infrastrukturalny z OpenAI jest w pełni sfinansowany po końcowym pozyskaniu kapitału wcześniej w tym miesiącu. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Pozyskanie kapitału

Wcześniej w tym miesiącu Oracle ogłosił pozyskanie 20 mld dolarów: około 10 mld dolarów w akcjach oraz kolejnych około 10 mld dolarów w finansowaniu dłużnym. Firma oświadczyła, że finansowanie przedstawione podczas jej dnia dla inwestorów, w tym finansowanie od dostawców, zostało już zabezpieczone. Dodatkowe prywatne rozmowy z dostawcami Oracle określił jedynie jako dodatkowe opcje.

Po oświadczeniu Oracle jego akcje rosły o 3,3% w handlu po zamknięciu sesji zasadniczej. Komentarze firmy pojawiły się w związku z uwagą inwestorów skupioną na wielkości kapitału potrzebnego Oracle do rozbudowy centrów danych dla systemów sztucznej inteligencji, a także na jej rosnącej ekspozycji na OpenAI.

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Centra danych w Teksasie

Oracle i OpenAI planują utworzyć w USA dodatkowe centra danych o łącznej mocy 4,5 gigawata. Mają one uzupełnić początkową lokalizację projektu Stargate w Abilene w Teksasie.

Według Oracle kampus w Abilene, gdzie trenowano model OpenAI GPT-6 Astra, jest niemal ukończony. Kolejny kampus o skali gigawatowej w hrabstwie Shackelford w Teksasie otrzymał wszystkie niezbędne zezwolenia. Firma poinformowała również, że dostawa stojaków Nvidia Vera Rubin nowej generacji jest oczekiwana w najbliższych tygodniach.

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