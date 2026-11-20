Firma Regent zawarła umowę na sprzedaż nieokreślonej liczby autonomicznych dronów Squire Seaglider odbiorcy rządowemu w USA. Niewielka flota elektrycznych aparatów ma zostać rozmieszczona na Bliskim Wschodzie w przyszłym roku do zadań wielodomenowego zbierania danych, informuje The War Zone.

O kontrakcie poinformował dyrektor generalny Regent, Billy Thalheimer. Nie podał nazwy odbiorcy, liczby dronów ani wartości umowy. Według niego, w połączeniu z różnymi sensorami Squire będzie mógł wykonywać zadania obserwacji nad wodą i zapewniania łączności bez specjalistycznego sprzętu do startu i powrotu. Aparat może również kontynuować zbieranie danych podczas przemieszczania się między obszarami operacyjnymi.

Lot nad wodą

Squire jest bezzałogowym aparatem wykorzystującym hydropłat i efekt przypowierzchniowy. Po starcie porusza się w powietrzu na wysokości około jednej rozpiętości skrzydeł nad powierzchnią wody. Sprężone powietrze między skrzydłem a powierzchnią wody ma zwiększać siłę nośną i zmniejszać opór.

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Regent podaje, że dron może osiągać prędkość do 70 węzłów i latać poniżej linii widoczności radarów. Planowany zasięg lotu przekracza 100 mil morskich, a ładunek użyteczny o masie do 50 funtów można dostosować do zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych, logistycznych, poszukiwawczo-ratowniczych i zwalczania okrętów podwodnych.

Autonomiczne sterowanie

Według Thalheimera Squire działa całkowicie autonomicznie, wykorzystując oprogramowanie sterujące opracowane przez Regent. Firma prezentowała również integrację aparatu z systemami zarządzania misjami i koordynacji wielu platform TAK oraz Lattice firmy Anduril.

Ogłoszenie kontraktu nastąpiło w czasie, gdy Pentagon poinformował o skierowaniu ponad 25 tysięcy systemów bezzałogowych i przeciwdronowych do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA. CENTCOM utworzyło również wielonarodową grupę zadaniową Falcon Strike do wykorzystania jednokierunkowych uderzeniowych systemów bezzałogowych w powietrzu, na wodzie i pod wodą. Dowództwo nie podało, czy Squire zostanie zaangażowany w tę inicjatywę.

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