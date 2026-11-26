Firma Rocket Lab planuje 26 listopada wystrzelić z Nowej Zelandii satelitę radarowego japońskiej firmy Synspective. Jak podaje Space.com, rakieta Electron ma wystartować w oknie otwierającym się o 19:00 czasu wschodniego USA — o północy 27 listopada czasu GMT oraz o 13:00 czasu lokalnego w Nowej Zelandii 27 listopada.

Misję nazwano Night Owls Never Sleep. Rocket Lab planuje rozpocząć transmisję około 30 minut przed startem.

Satelita do obserwacji Ziemi

Aparat dołączy do konstelacji Strix, którą tworzy tokijska firma Synspective. Satelity tej sieci są wyposażone w radary z syntetyczną aperturą, wykorzystujące fale radiowe do uzyskiwania szczegółowych obrazów powierzchni Ziemi w dzień i w nocy, a także przez zachmurzenie.

W przypadku udanego startu człon rozpędowy Electron ma umieścić satelitę Strix na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokości 569 kilometrów. Synspective dąży do stworzenia konstelacji zdolnej do obrazowania dowolnego punktu na Ziemi w odstępach kilku godzin.

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Kontrakt z Synspective

Planowany lot będzie 14. misją Rocket Lab dla Synspective. Pod koniec września Rocket Lab poinformowała o umowie z firmą na kolejne 20 startów Electron w latach 2028–2031.

Porozumienie nazwano największym kontraktem komercyjnym w historii rakiety Electron. Po jego zawarciu łączna liczba zakontraktowanych lotów Electron dla Synspective osiągnęła 47.

Night Owls Never Sleep ma zostać 101. misją Rocket Lab. Spośród nich 92 były orbitalnymi lotami Electron, a kolejne dziewięć — suborbitalnymi misjami HASTE, modyfikacji Electron przeznaczonej do testowania czujników i innego sprzętu w warunkach lotu hipersonicznego.

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