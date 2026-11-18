Firma Rockstar Games potwierdziła, że GTA 6 będzie działać z ograniczeniem do 30 klatek na sekundę na konsolach dostępnych w momencie premiery, w tym PlayStation 5 Pro. Tryby 40 lub 60 klatek na sekundę nie pojawią się dla tych platform również w przyszłych aktualizacjach. Engadget informuje o tym, powołując się na komentarz Rockstar dla Kotaku.

Ograniczenia procesora

Według dyrektora ds. produkcji technologicznej Rockstar, Marka Chambersa, procesor PlayStation 5 Pro nie jest wystarczająco wydajny, aby zapewnić działanie złożonej symulacji gry przy wyższej liczbie klatek na sekundę. Procesor tej konsoli jest tylko nieznacznie szybszy od procesora bazowego PlayStation 5, dlatego ulepszenia części graficznej nie eliminują tego ograniczenia.

Jednocześnie ulepszony procesor graficzny i technologia skalowania obrazu w PlayStation 5 Pro mają poprawić jakość wizualną gry. Na tej konsoli GTA 6 będzie mieć cienie ze śledzeniem promieni i ostrzejszy obraz, uzupełniające odbicia i oświetlenie ze śledzeniem promieni w wersji bazowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozdzielczość i stabilność klatek

Według testów Digital Foundry obie konsole Sony renderują grę w rozdzielczości 1440p. PlayStation 5 Pro skaluje obraz za pomocą PSSR do poziomu zbliżonego do natywnego 4K, podczas gdy obraz na bazowym PlayStation 5 wygląda zauważalnie bardziej miękko.

Digital Foundry informuje również, że PlayStation 5 Pro utrzymuje stabilne 30 klatek na sekundę z równomiernym wyświetlaniem klatek. Bazowe PlayStation 5 przeważnie utrzymuje ten wynik, lecz podczas długich scen z dużą liczbą eksplozji liczba klatek może spaść do około 25 klatek na sekundę. Rockstar nie ogłosił jeszcze wersji GTA 6 na komputery osobiste.

Czytaj nas na