Firma Rockstar Games wydała oficjalny album ze ścieżką dźwiękową do Grand Theft Auto VI — Grand Theft Auto VI: The Album. Kompilacja obejmuje 34 utwory, z których 24 nie zostały wcześniej opublikowane. Album powstał we współpracy z Atlantic Records i ukazał się dzień po światowej premierze gry wideo. W Miami w Stanach Zjednoczonych Rockstar Games i PlayStation zorganizują w sobotę festiwal muzyczny, informuje Anadolu Agency.

Nowe utwory

Wśród nowych utworów są Go Easy Duy Lipy, AHH YEA Playboia Cartiego oraz Crazy for You Lany Del Rey. Na albumie znalazły się także Power Trip JENNIE, Sweet Like Candy Camili Cabello, Fast Emotion Zary Larsson i Bigger Burna Boya.

Dziesięć z 34 utworów było dostępnych przed premierą albumu. Sześć z nich ukazało się 17 września, gdy Rockstar po raz pierwszy ogłosiło kompilację, a kolejne cztery single wydano między październikiem a listopadem. Wśród tych ostatnich są Don't Chart Cardi B, Suzuki Fuerza Regida, Flower in a Hurricane Justice oraz Blood in Your Eyes Tove Lo.

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Na kompilacji znalazły się również wcześniej wydane RHYNO Travisa Scotta, That's It Yung Leana z udziałem Future i Metro Boomina oraz Last Thing You Need Morgana Wallena.

Festiwal i osobny album

Ścieżka dźwiękowa obejmuje hip-hop, pop, muzykę elektroniczną, country i muzykę latynoamerykańską oraz odzwierciedla muzyczny krajobraz fikcyjnego stanu Leonida i inspirowanego Miami miasta Vice City.

Na dwóch scenach festiwalu w Mana Wynwood w Miami wystąpią Travis Scott, Cardi B, Don Toliver i Kodak Black. Justice zagrają set DJ-ski. Album jest dostępny na platformach streamingowych, a także na winylu i CD. Osobny album z oryginalną muzyką napisaną przez francuski elektroniczny duet Justice zaplanowano na 11 grudnia.

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