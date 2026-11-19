Amerykańska firma Scout Motors planuje sprzedawać podstawową elektryczną wersję przyszłego SUV-a Traveler za mniej niż 60 tys. dolarów. Dyrektor generalny firmy Scott Keogh zapewnił, że wcześniej ogłoszony cel cenowy pozostaje bez zmian, podaje Motor1.

Według Keogha Traveler bez dodatkowego wyposażenia będzie kosztował mniej niż 60 tys. dolarów. Wersja z niemal wszystkimi dostępnymi opcjami, według jego szacunków, znajdzie się w górnej części przedziału 80 tys. dolarów lub dolnej części przedziału 90 tys. dolarów. Jednocześnie dodatkowe akcesoria mogą zbliżyć cenę pojazdu do 100 tys. dolarów lub przekroczyć tę kwotę.

Wersja z przedłużaczem zasięgu

Scout przygotowuje również dla Travelera układ napędowy Harvester z przedłużaczem zasięgu. Ma on łączyć napęd elektryczny z wolnossącym czterocylindrowym silnikiem benzynowym Volkswagen Group, który będzie działał jako generator. Silnik ma zostać umieszczony za tylną osią.

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Firma deklaruje, że taka modyfikacja będzie miała około 800 KM i 1356 Nm momentu obrotowego. Docelowe przyspieszenie do 97 km/h ma wynosić około 3,5 sekundy, a całkowity zasięg — około 805 km. Według szacunków Keogha SUV będzie mógł przejechać na napędzie elektrycznym około 241 km, zanim uruchomi się benzynowy generator.

Platforma dla innych marek

Traveler będzie miał konstrukcję ramową, którą Scout Motors potencjalnie może wykorzystać w modelach innych marek Volkswagen Group. Keogh uznał za możliwe opracowanie na tej platformie SUV-a Audi lub Volkswagena, jednak podkreślił, że nie ma potwierdzonych planów.

Scout rozważa także trzyrzędową wersję Travelera. Wymagałaby ona dłuższego rozstawu osi oraz zmian w konstrukcji ramy. Pierwsze seryjne modele Scout są oczekiwane w 2028 roku: Traveler ma pojawić się przed pickupem Terra.

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