Firma Sellas Life Sciences poinformowała, że jej eksperymentalna immunoterapia galinpepimut-S zmniejszyła ryzyko śmierci o 41% w porównaniu ze standardowym leczeniem u pacjentów z zaawansowaną ostrą białaczką szpikową. Jak podaje STAT News, według firmy wynik ten spełnił główny cel badania klinicznego III fazy.

Oświadczenie firmy

Sellas poinformowała o wyniku we wtorek, 17 listopada. Firma określa galinpepimut-S jako eksperymentalną immunoterapię przeciw nowotworowi krwi. W dostępnej części publikacji nie podano innych wskaźników badania ani szczegółowych danych dotyczących jego przebiegu.

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Wcześniejsza prognoza autora

Autor materiału STAT News Adam Feuerstein zaznaczył, że pomylił się w ocenie perspektyw leku. W kolumnie opublikowanej we wrześniu prognozował, że galinpepimut-S nie będzie w stanie wydłużyć przeżywalności w badaniu III fazy.

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