Firma Slate Auto zachowa stały zasięg 205 mil dla elektrycznego pickupa Slate Truck roku modelowego 2027, niezależnie od wersji wyposażenia. Bazowa cena modelu w USA wyniesie 24 950 dolarów bez opłaty za dostawę w wysokości 1450 dolarów, więc najtańsza konfiguracja będzie kosztować 26 400 dolarów.

Stawka na mniejszy akumulator

Jak informuje Motor1, pickup będzie miał jeden silnik elektryczny o mocy 181 KM na tylnej osi, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy oraz złącze ładowania NACS. Zasięg 205 mil nie będzie się zmieniał w zależności od wybranych opcji.

Firma uzasadnia takie podejście danymi z badania AAA z 2024 roku: mieszkańcy USA przejeżdżają średnio około 31 mil dziennie. Przy takim wyniku pełne naładowanie Slate Truck teoretycznie powinno wystarczyć na niemal tydzień codziennych podróży. Model jest o około dwie stopy krótszy od Forda Mavericka, którego źródło określa jako najmniejszego pickupa sprzedawanego w USA.

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Przebudowa na crossover

Dodatkowy zestaw do przebudowy umożliwia przekształcenie dwumiejscowego pickupa w pięciomiejscowy crossover. Zestaw obejmuje klatkę bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz tylne siedzenie. Komponenty zaprojektowano tak, aby wielu właścicieli mogło zamontować je w domowym garażu przy użyciu podstawowych narzędzi.

Wersje Squareback i Fastback będą w większości dostarczane z fabryki już zmontowane jako crossovery. Ich ceny początkowe wynoszą odpowiednio 29 950 i 31 950 dolarów bez opłaty za dostawę, która jest taka sama dla wszystkich konfiguracji. Zasięg 205 mil zostanie zachowany dla pickupa, Squarebacka i Fastbacka.

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